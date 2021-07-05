Власти Челябинска требуют 15 млн с фирмы из Кургана

Самый известный недострой ответчика в Челябинске — гигантский котлован напротив «Детского мира» Мэрия Челябинска подала в суд на строительную фирму «Жилтехстрой», совладельцем и директором которой является челябинский бизнесмен Виктор Тартаковский.