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Кто хочет мира?

Кто хочет мира?

То сын Трампа, то какой-нибудь африканский президент, то Орбан, то кто-то из представителей европейской или американской общественности сообщают, что Зеленский не желает мира.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Словосочетание &quot;до последнего украинца&quot; превращается из гиперболы в реальность. Но главное, что украинцы с этим согласны. Возражений с их стороны нет. Мир для них не актуален. Его на Украине никто не хочет.&quot; Всё именно так и есть!
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15 час.
Андрей
А собственно кто будет спрашивать и кого  спрашивать будет ли продолжена война на территории Украины или нет? Не первый раз пишу, что нет ни каких Вооруженных Сил Украины, а есть украинские легионы НАТО или ЧВК НАТО! А следовательно ни Зеленский, ни окружающие его люди не способны остановить эту войну, даже если они очень этого захотят! А если те, которые оплачивают эту войну, вдруг захотят прекратить ее, то прекратится финансирование не только войны, но и гражданских структур... И с трудом представляю, что будет на территории Украины с людьми...
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7 час.
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