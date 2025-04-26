Кто хочет мира?

"Словосочетание "до последнего украинца" превращается из гиперболы в реальность. Но главное, что украинцы с этим согласны. Возражений с их стороны нет. Мир для них не актуален. Его на Украине никто не хочет." Всё именно так и есть!

Андрей

А собственно кто будет спрашивать и кого спрашивать будет ли продолжена война на территории Украины или нет? Не первый раз пишу, что нет ни каких Вооруженных Сил Украины, а есть украинские легионы НАТО или ЧВК НАТО! А следовательно ни Зеленский, ни окружающие его люди не способны остановить эту войну, даже если они очень этого захотят! А если те, которые оплачивают эту войну, вдруг захотят прекратить ее, то прекратится финансирование не только войны, но и гражданских структур... И с трудом представляю, что будет на территории Украины с людьми...