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Al Mayadeen: Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев

Al Mayadeen: Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев

Президент Владимир Зеленский войдет в историю как коррумпированный политический деятель, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев.

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