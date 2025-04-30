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Силовики пришли к руководству оборонного завода: На фронт гонят бракованные снаряды

Силовики пришли к руководству оборонного завода: На фронт гонят бракованные снаряды

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Украинские силовики пришли к руководителям днепропетровского оборонного завода из-за подозрений в том, что предприятие с подачи начальников гонит на фронт бракованные снаряды.

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Комментарии
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Часовщик
Пару гераней,и нет прблемы.
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Лебедята Сергея Лебедева не дремлют...
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1 д.
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