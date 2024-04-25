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Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в четверг, 25 апреля, заявил, что вооруженные силы шиитского движения «Ансар Алла» атаковали израильское судно в Аденском заливе и нанесли ракетный удар по городу Эйлат на юге Израиля, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

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