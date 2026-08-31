В Рязани на ряде улиц отключили холодную воду

Ресурс перестали давать c 09:00 до 15:00 по адресам: 10-я Линия со 2 по 50(четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия со 2 по 10(четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор, д.