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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на ряде улиц отключили холодную воду

В Рязани на ряде улиц отключили холодную воду

Ресурс перестали давать c 09:00 до 15:00 по адресам: 10-я Линия со 2 по 50(четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия со 2 по 10(четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор, д.

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