Девушка заявила, что плавает на рассвете в Ницце, а уже через 5 минут гений-детектив указал на всю ложь в видео

Туристка решила похвастать видео из Ниццы и сняла, как плавает в 5:30 утра. Уже через пять минут ее точное месторасположение и точное время нашел детектив по мельчайшим деталям — и заявил, что авторка не слишком честна со зрителями.
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