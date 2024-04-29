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Девушка заявила, что плавает на рассвете в Ницце, а уже через 5 минут гений-детектив указал на всю ложь в видео

Девушка заявила, что плавает на рассвете в Ницце, а уже через 5 минут гений-детектив указал на всю ложь в видео

Туристка решила похвастать видео из Ниццы и сняла, как плавает в 5:30 утра. Уже через пять минут ее точное месторасположение и точное время нашел детектив по мельчайшим деталям — и заявил, что авторка не слишком честна со зрителями.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Говно тоже плавает где ни попадя!
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14 час.
Александр Почекунин
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14 час.
А Кудасов
Некоторые отклики от невоспитанных гневливых.
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14 час.

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