Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании и дождях в выходные

В Москве 1 сентября ожидается до плюс 25 градусов, но ночью начнется кратковременный дождь. В выходные в столицу придут циклон, затяжные осадки и похолодание, передает RT .
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