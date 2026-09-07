Ресторану McDonald's на Украине не хватает продуктов

В ресторанах сети McDonald's на Украине возникли перебои с поставками отдельных продуктов. Об этом 7 сентября сообщает издание «РБК-Украина».
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