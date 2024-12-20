Как разделить террористов на плохих и хороших Россия должна запустить процедуру исключения пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» * из списка террористических организаций для предотвращения гуманитарной катастрофы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Уходить ли России из Сирии — или дружить с новыми «властями»
Комментарии
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Вик Норд
Вот пусть с ними Кадыров в дёсна и целуется,мне вообще не нравится эта политика исключений...,талибы,они КТО(???) таки террористы,или законное правительство Афганистана,теперь вот эти,переобутые бармалеи,а давайте будем последовательны,козлы,значит козлы...,а если назовёте козой,и попросите молока,потечёт что то иное.
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