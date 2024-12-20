Уходить ли России из Сирии — или дружить с новыми «властями»

Вик Норд

Вот пусть с ними Кадыров в дёсна и целуется,мне вообще не нравится эта политика исключений...,талибы,они КТО(???) таки террористы,или законное правительство Афганистана,теперь вот эти,переобутые бармалеи,а давайте будем последовательны,козлы,значит козлы...,а если назовёте козой,и попросите молока,потечёт что то иное.