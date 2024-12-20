Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Chilipeper
    Пока едут в Приднестровье. Типа дачи покупают. Половина наши, уехавшие в 90-е, половина - этнические немцы. Уже целые...Афёра
  • Игорь Максаков
    Ни у одной партии в Думе нет таких спецов как Делягин и Бабаков.Мы к Вам, Эльвира...
  • Марина Петрова
    Писака этой статейки побоялся свою гнилую фамилию поставить. Дегенерат .Не созидатель, а ...

Уходить ли России из Сирии — или дружить с новыми «властями»

Уходить ли России из Сирии — или дружить с новыми «властями»

Как разделить террористов на плохих и хороших Россия должна запустить процедуру исключения пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» * из списка террористических организаций для предотвращения гуманитарной катастрофы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Вот пусть с ними Кадыров в дёсна и целуется,мне вообще не нравится эта политика исключений...,талибы,они КТО(???) таки террористы,или законное правительство Афганистана,теперь вот эти,переобутые бармалеи,а давайте будем последовательны,козлы,значит козлы...,а если назовёте козой,и попросите молока,потечёт что то иное.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх