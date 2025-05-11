Александр Бельский поздравил жителей Донбасса с Днём Донецкой Народной Республики

И пожелал жителям ДНР здоровья, счастья, благополучия, мира и добра В годовщину образования ДНР председатель Законодательного Собрания сказал, что «её основание было смелым решением свободных людей, твёрдо решивших отстоять родной язык, историческую память и национальную идентичность».