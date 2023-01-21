Бывший офицер разведки армии США Скотт Риттер считает, что по окончанию специальной военной операции украинская армия исчезнет, а глава украинского государства Владимир Зеленский утратит контроль над страной, что приведёт к краху его режима.
Бывший офицер разведки армии США Скотт Риттер считает, что по окончанию специальной военной операции украинская армия исчезнет, а глава украинского государства Владимир Зеленский утратит контроль над страной, что приведёт к краху его режима.
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