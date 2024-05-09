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Смоленская Газета

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Офицерское собрание Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области поздравляет с Днём Победы

Офицерское собрание Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области поздравляет с Днём Победы

Товарищи пограничники, боевые друзья! От всего личного состава Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области поздравляем вас с Днём Победы! Великая Отечественная война стала испытанием не только для тех, кто в ней принимал участие, но и для каждого жителя нашей страны.

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