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DOJ: Berkeley Law discriminates against White, Asian applicants

The Justice Department is accusing the UC, Berkeley School of Law, of unlawfully using race to discriminate against White and Asian applicants.

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