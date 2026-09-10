DOJ: Berkeley Law discriminates against White, Asian applicants

The Justice Department is accusing the UC, Berkeley School of Law, of unlawfully using race to discriminate against White and Asian applicants.
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