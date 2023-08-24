Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали на двухсотметровке, женщины – в тройном прыжке, метании копья и на 200 м

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Женщины Тройной прыжок 20.38 Фавориты: Юлимар Рохас (Венесуэла), Джасмин Мур (США), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Лиадагмис Повеа (Куба), Марина Бех-Романчук (Украина).
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