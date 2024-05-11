В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури

Подобные явления могут сильно влиять на GPS, энергосистемы и спутниковую связь.фото: unsplash.com/@skyhung1228--> Впервые с октября 2003 года власти США выпустило предупреждение о геомагнитной буре высшего уровня G5 и пятнах на Солнце, превышающих площадь Земли в 17 раз.