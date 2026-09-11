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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FIS еще не предоставила образец декларации нейтральности, заявил Свищев: «Мы обозначили все наши ожидания, тревоги, в том числе по Большунову. Может, поэтому и есть задержки»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не предоставила российской стороне образец «декларации нейтральности».

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