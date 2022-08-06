GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на 1000 долларов за пару месяцев

Официальная стоимость GeForce RTX 3090 Ti в США – 2000 долларов, но топовые модели, с более эффективной системой охлаждения и, к тому же, разогнанные, продавали дороже.
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