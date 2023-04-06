Сергей Лукьяненко: Не смаковать безнадегу, а говорить о силе, верности, долге, любви

Один из самых востребованных российских писателей, сценаристов, публицистов, автор знаменитых «Дозоров», а также романов «Спектр», «Чистовик», «Геном» и многих других популярных произведений, Сергей Лукьяненко сейчас увлечен идеей наставничества.