Газета Труд

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Сергей Лукьяненко: Не смаковать безнадегу, а говорить о силе, верности, долге, любви

Сергей Лукьяненко: Не смаковать безнадегу, а говорить о силе, верности, долге, любви

Один из самых востребованных российских писателей, сценаристов, публицистов, автор знаменитых «Дозоров», а также романов «Спектр», «Чистовик», «Геном» и многих других популярных произведений, Сергей Лукьяненко сейчас увлечен идеей наставничества.

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