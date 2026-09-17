Лига Европы, РПЛ, УНИКС — «Зенит» и волейбольный ЧЕ

Мощное 17 сентября: Суперкубок Единой лиги, матчи «Ювентуса», «Краснодара» и «Ман Сити», регулярка КХЛ и Сербия против Бельгии! 🏒 12:30: «Адмирал» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2026, четверг.
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