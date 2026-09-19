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ИА Регнум

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Фигурист Кондратюк прокомментировал отзыв нейтрального статуса

Фигурист Кондратюк прокомментировал отзыв нейтрального статуса

Российский фигурист Марк Кондратюк намерен добиваться возвращения нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

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