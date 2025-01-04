В Японии в возрасте 116 лет скончалась Томико Итоока, которая была самым старым человеком на планете, — Kyodo Она родилась 23 мая 1908 года в Осаке и была старшей из трех сестер.
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