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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки»

Бабиков занял 9-е место в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.  «Сильно холодно, но нам грех жаловаться, учитывая то, какая погода наступает на следующей неделе.

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