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Что делать, если из крана в Архангельске пошла зелёная вода

Что делать, если из крана в Архангельске пошла зелёная вода

Так получилось, что у жителей Архангельска из кранов может пойти зелёная вода. Но пугаться не надо. Рассказываем, что произошло.

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