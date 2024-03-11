Размер воронки от применения "Сармата" удивил Европу и НАТО: посмотрите, что остается после применения российского оружия

Военный эшелон пущен под откос: Харьковское подполье наносит удар. СБУ в ярости В Харьковской области подпольщики пустили под откос военный эшелон с боеприпасами и техникой для ВСУ.
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