Размер воронки от применения "Сармата" удивил Европу и НАТО: посмотрите, что остается после применения российского оружия

А Кудасов

Ну Франции если достанется, то по заслугам. А Техас зачем помянули, какие к ним от нас могут быть претензии? Ну не за то, что они желают отделиться от США? А харьковскими партизанами пускающими под откос украинские военные эшелоны не понятно. Если такое происходит, то тех, кто это устроил там можно ли считать партизанами?