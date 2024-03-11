Размер воронки от применения "Сармата" удивил Европу и НАТО: посмотрите, что остается после применения российского оружия

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы. Что тут скажешь.
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6 час.
А Кудасов
Ну Франции если достанется, то по заслугам. А Техас зачем помянули, какие к ним от нас могут быть претензии? Ну не за то, что они желают отделиться от США? А харьковскими партизанами пускающими под откос украинские военные эшелоны не понятно. Если такое происходит, то тех, кто это устроил там можно ли считать партизанами?
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4 час.
Светлана Петрова
на вашингтонский клуб хватит диаметра)
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3 час.

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