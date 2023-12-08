В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании конгрессом помощи Украине

В настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. Об этом 8 декабря сообщил координатор стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии