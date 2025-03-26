Критика Каи Каллас: ЕС обеспокоен риторикой в отношении России

Глава дипломатии ЕС Каи Каллас столкнулась с критикой из-за жесткой риторики в адрес России. Ее заявления о поддержке Украины вызывают беспокойство среди европейских чиновников, включая Испанию и Италию, которые не видят в России непосредственную угрозу.