Скандальный отказ лыжникам может повлечь отставки в спорте ХМАО

Отказ главного спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» нарезать трассы для классического лыжного хода и последовавшее ответное жесткое заявление трехкратной олимпийской чемпионки и президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что национальная сборная может отказаться от тренировок в Ханты-Мансийске, поставили под удар не только имидж округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии