Скандальный отказ лыжникам может повлечь отставки в спорте ХМАО

Отказ главного спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» нарезать трассы для классического лыжного хода и последовавшее ответное жесткое заявление трехкратной олимпийской чемпионки и президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что национальная сборная может отказаться от тренировок в Ханты-Мансийске, поставили под удар не только имидж округа.