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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Скандальный отказ лыжникам может повлечь отставки в спорте ХМАО

Отказ главного спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» нарезать трассы для классического лыжного хода и последовавшее ответное жесткое заявление трехкратной олимпийской чемпионки и президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что национальная сборная может отказаться от тренировок в Ханты-Мансийске, поставили под удар не только имидж округа.

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