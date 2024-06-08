Звезда «Универа» собирает деньги на дроны для ВСУ, которыми будут бомбить Россию

Звезда «Универа» Кузина собирает деньги на помощь ВСУ Кузина активно собирает средства для Вооруженных сил Украины, включая сбор средств для 110-й отдельной механизированной бригады и закупку беспилотных летательных аппаратов.
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