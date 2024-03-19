Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

  Объявлен сезон охоты на элитные части самостийной армии и их западных инструкторов Говорун и вещатель «перемог» оперативно-стратегической группировки, которой командует генерал-неудача Тарнавский, Лиховой подал в отставку.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
МОЧИТЬ любую бандерогниль - это СВЯТОЕ дело!
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16 час.
Лариса Фомичева
Очень даже хорошее сообщение.Ибо-хороший хохол,это мёртвый хохол.Он уже никого не убьёт из наших.А дорого это или нет? Железа у нас наклепают до хрена,а вот реального человека уже не воскресишь.
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16 час.
Балу -
А может пора уже по Парижу, Берлину да Лондону уе... Ударить короче... Ну чтоб долго не тянуть кота за я... За хвост короче...
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7 час.

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