Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

Лариса Фомичева

Очень даже хорошее сообщение.Ибо-хороший хохол,это мёртвый хохол.Он уже никого не убьёт из наших.А дорого это или нет? Железа у нас наклепают до хрена,а вот реального человека уже не воскресишь.