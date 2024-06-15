БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пашинян избивает собственный народ, заявляя о неизбежном выходе из ОДКБ

Пашинян избивает собственный народ, заявляя о неизбежном выходе из ОДКБ

Айнур Курманов.   Антироссийские действия армянской власти достигли в минувшую среду своего апогея, когда премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента заявил о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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