Пашинян избивает собственный народ, заявляя о неизбежном выходе из ОДКБ

Айнур Курманов. Антироссийские действия армянской власти достигли в минувшую среду своего апогея, когда премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента заявил о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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