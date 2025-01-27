Бывшему и.о. замглавы Севастополя Горлову вновь продлили арест

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову по уголовному делу о получении взятки, которую экс-чиновник требовал у представителя "Севастопольгаз" (передана в госсобственность региона).