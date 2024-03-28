Генштаб: срочники, завершающие службу этой весной, будут своевременно уволены

Военнослужащие-срочники, у которых срок службы истекает текущей весной, будут уволены своевременно. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная Звезда".