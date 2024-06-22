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Густафссон рассказал о проблемах Чимаева со здоровьем: «Хамзат очень болен. Он легко простужается»

«Парень заболел. Что-то в его организме так реагирует на тяжелые тренировки, потому что он главный пахарь в зале, всегда таким был.

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