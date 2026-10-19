Российская фигуристка Камила Валиева и тренер Светлана Соколовская расстались на позитивной ноте. Источник сообщил ТАСС, что Валиева тренировалась в группе Соколовской до среды включительно, а после утренней тренировки у неё поднялась температура — и было принято решение пропустить этап Гран-при России в Казани.