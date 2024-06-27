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Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

В рамках обсуждения последствий блокады Ленинграда председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, высказал свою позицию относительно отказа Германии признать этот эпизод истории как геноцид.

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Комментарии
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Vladimir Kocherjinsky
Не понимаю, почему всегда публикуют фотографии задом наперед. с изнанки. Зачем вы так делаете?  Ну неужели не видно что свастика на хвосте самолета перевернута? неужели невидно что солдаты все сплошь левши и подсумки с правой стороны а не слевой как положено?
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1 д.
A
Air
Евреи и есть фашисты! Эти человеконенавистные теории и учения, как сионизм, фашизм, марксизм и есть еврейские замыслы и наставления по истреблению человечества разработанные евреями  -Гитлер еврей, Йозеф Геббельс- еврей, Манштейн фон Левинский-еврей, Браухич- еврей!Вся верхушка гитлеровской Германии на 60-70 % составляли евреи или помеси евреев с другими нациями!!! Англожиды- поголовно евреи-Черчилль-100% еврей, и вся верхушка англожидов в Англии 70-80% составляют евреи! США - вся верхушка власти 80-95% составляют евреи!!!
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23 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пора и уже давно поставить ультиматум и четвёртому рейха выросшему из третьего , что они обязаны не только выплатить по всем счетам, но и покаяться на коленях за это!!! Пока ХОЗЯИН России кулаком по столу не ударит, все эти мрази нацистской и дальше будут воевать с нами руками бандерлогов, и сами же сейчас готовятся к войне с нами, и это правда, ведь как они были врагами, так и останутся, пока МЫ всех их не угробить мразей триклятых!!!!!
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20 час.

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