Десять тысяч российских солдат сидят в тюрьмах СБУ, — Мельников

Зайцев Виктор Зайцев Виктор

Я скоро буду говорить даже не о тупости политиков и особенно депутатов России...А просто о саботаже. Я это к тому, что ДВА ГОДА я в сетях призываю, настаиваю, даже обзываю соплежуями российских политиков по причине того, что ЗАКОНОДАТЕЛЬНО не объявили Укретину (бывшую Украину) НАЦИСТСКО-ФАШИСТСКИМ недогосударством. А главное...Признали бы предателями и сотрудниками того же ГЕСТАПО-СБУ тех граждан России. которые не только финансируют ВСУ , но и работают на СБУ. И наказание должно быть только одно-ВИСЕЛИЦА! Сколько ещё можно терпеть этот либерпидарастический БАРДАК в России? И куда смотрит ваш Верховный? Что интеллигентность на уровне даже не ошибки а нечто посерьёзнее. Лавры его императорского самодержца Николая Второго спокойно спать не дают? Желает повторить февраль 1917-го? Ну-ну...