Десять тысяч российских солдат сидят в тюрьмах СБУ, — Мельников Ирэн ОрлонскаяПо информации представителя Донецкой Народной Республики (ДНР), главы Дениса Пушилина, на территории Украины находится около 500 российских военнопленных.
Десять тысяч российских солдат сидят в тюрьмах СБУ, — Мельников
Комментарии
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Владимир Елкин
Нужно ускорить освобождение территорий от банды клоунов зеленского и ГЕСТАПО-СБУ и тогда освобождение наших сторонников из тюрем произойдет само-собой!
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17 час.
СА
Сергей Андросов
От хохлоублюдков можно ждать что угодно!
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8 час.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Я скоро буду говорить даже не о тупости политиков и особенно депутатов России...А просто о саботаже. Я это к тому, что ДВА ГОДА я в сетях призываю, настаиваю, даже обзываю соплежуями российских политиков по причине того, что ЗАКОНОДАТЕЛЬНО не объявили Укретину (бывшую Украину) НАЦИСТСКО-ФАШИСТСКИМ недогосударством. А главное...Признали бы предателями и сотрудниками того же ГЕСТАПО-СБУ тех граждан России. которые не только финансируют ВСУ , но и работают на СБУ. И наказание должно быть только одно-ВИСЕЛИЦА! Сколько ещё можно терпеть этот либерпидарастический БАРДАК в России? И куда смотрит ваш Верховный? Что интеллигентность на уровне даже не ошибки а нечто посерьёзнее. Лавры его императорского самодержца Николая Второго спокойно спать не дают? Желает повторить февраль 1917-го? Ну-ну...
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5 час.
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