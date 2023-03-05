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MVP чемпионата Австралии присоединится к «Вашингтону»

Форвард «Сиднея» Ксавьер Кукс (27 лет, 203 см) станет игроком «Вашингтона». Как рассказал его агент Даниэл Молдован ESPN, соглашение рассчитано до конца сезона-23/24.

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