«В связи с недружественными действиями» МИД России вызвал посла Молдавии. Из-за чего Кишиневу заявили протест?

МИД России вызвал посла Молдавии и заявил протест из-за недружественных действий Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и заявило ему протест из-за недружественных действий Кишинева.
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