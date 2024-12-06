Счетчик Гейгера не нужен. В Роспотребнадзоре озвучили радиационную обстановку в Приморье

В Роспотребнадзоре Приморья озвучили актуальные данные по радиационной обстановке в крае. Специалисты промониторили 20 районов, морскую рыбу и акваторию Японского моря, куда сбросили воду с АЭС «Фукусима», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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