Счетчик Гейгера не нужен. В Роспотребнадзоре озвучили радиационную обстановку в Приморье

В Роспотребнадзоре Приморья озвучили актуальные данные по радиационной обстановке в крае. Специалисты промониторили 20 районов, морскую рыбу и акваторию Японского моря, куда сбросили воду с АЭС «Фукусима», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.