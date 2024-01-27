МО: операторы FPV-дронов ликвидировали шведскую БМП под Купянском

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» ликвидировали боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, а также уничтожили боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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