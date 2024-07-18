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Защитник "Спартака" Чернов: хочу бороться за самые высокие позиции

Защитник "Спартака" Чернов: хочу бороться за самые высокие позиции

Футболист "Спартака" Чернов заявил о своем желании бороться за высокие позиции в чемпионате. Он отметил, что нельзя терять очки по глупости и что чемпионат выигрывается, когда обыгрываешь команды, которые находятся ниже пятого или шестого места.

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