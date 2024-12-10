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Газета «Культура»

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В Новосибирске представили фильм к 100-летию маэстро Арнольда Каца

В Новосибирске представили фильм к 100-летию маэстро Арнольда Каца

В Новосибирске представили фильм, созданный к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца, основателя Новосибирского симфонического оркестра, передает пресс-служба регионального правительства.

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