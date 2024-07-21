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Председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 июля вместе с делегацией прибыл в Республику Куба.Отмечается, что в Гаване запланирована встреча Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

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