Председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 июля вместе с делегацией прибыл в Республику Куба.Отмечается, что в Гаване запланирована встреча Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.