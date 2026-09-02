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62ИНФО | Новости Рязани

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Одной из лучших медсестёр России стала специалист из ОКБ Рязани

Одной из лучших медсестёр России стала специалист из ОКБ Рязани

Она прошла региональный этап, получив один из лучших результатов. После этого медик представила область на федеральном уровне и вошла в число лучших медсестёр всей страны.

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