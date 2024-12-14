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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пермяков оштрафовали на миллионы рублей за неоплату парковки

За 11 месяцев 2024 года в бюджет Перми поступило 362 млн рублей от пользования платными парковками. Из них 144 млн рублей пришлось на штрафы за неоплату парковочного места, сообщает РБК Пермь со ссылкой на администрацию Перми.

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