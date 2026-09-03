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ИА Регнум

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Еврокомиссия намерена добиться ограничения выдачи виз гражданам России

Еврокомиссия намерена добиться ограничения выдачи виз гражданам России

Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми визовыми ограничениями для российских граждан в связи с «враждебными действиями» России.

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