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Китайские ученые раскрыли продукты, снижающие риск развития рефлюксной болезни

Китайские ученые раскрыли продукты, снижающие риск развития рефлюксной болезни

Выяснилось, как предотвратить появление хронического заболевания. Ученые Китайского медицинского университета выяснили, что увеличение потребления зерновых продуктов и сыра способно защитить от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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