Китайские ученые раскрыли продукты, снижающие риск развития рефлюксной болезни

Выяснилось, как предотвратить появление хронического заболевания. Ученые Китайского медицинского университета выяснили, что увеличение потребления зерновых продуктов и сыра способно защитить от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии