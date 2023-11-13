Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Женщины на МКС - вот к чему это привело...

Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам! Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.

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Комментарии
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Владимир Петров
С Пересильд состыковаться бы стыковочным узлом.
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13 час.
А
Алексей
&quot;Потому что на нее не действуют никакие силы&quot; Автор видимо решил сам приписать,двоечник.Объясняю,Невесомостью называется состояние, при котором действующие на тело гравитационные силы (см. Поле физическое, гравитационное) не вызывают взаимных давлений его частей друг на друга. Очередная жертва ЕГЭ.
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11 час.
Людмила Фирстова
Вот это видео посмотрите... https://youtu.be/JhHoTJu52Bo
Astronauts drop toolbox during space walk — and you can see it from Earth
YouTube
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10 час.

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