Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам! Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.
Женщины на МКС - вот к чему это привело...
Комментарии
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Владимир Петров
С Пересильд состыковаться бы стыковочным узлом.
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13 час.
А
Алексей
"Потому что на нее не действуют никакие силы" Автор видимо решил сам приписать,двоечник.Объясняю,Невесомостью называется состояние, при котором действующие на тело гравитационные силы (см. Поле физическое, гравитационное) не вызывают взаимных давлений его частей друг на друга. Очередная жертва ЕГЭ.
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11 час.
Людмила Фирстова
Вот это видео посмотрите... https://youtu.be/JhHoTJu52Bo
Astronauts drop toolbox during space walk — and you can see it from Earth
YouTube
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10 час.
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