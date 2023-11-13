Женщины на МКС - вот к чему это привело...

Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам! Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.