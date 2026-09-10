Путин выпустил в море "советского монстра". И он - сильнее флота НАТО: Китай впечатлён

В китайском Sohu впечатлены происходящим: Путин выпустил в море "советского монстра", который сильнее флота НАТО.
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